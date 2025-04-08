"زيزو زملكاوي غصب عنك".. شوبير يكشف رسالة نارية ويرد بقوة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير رسالة من مشجع زملكاوي، بشأن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، في ظل الحديث عن رحيله للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "واحد باعتلي رسالة بيقولي زيزو زملكاوي غصب عنك يا شوبير، وأنا بقوله حضرتك واثق ومتأكد من كلامك؟".

وأضاف: "لو واثق من كلامك خلا وبعدين حضرتك بتقولي أنا ليه؟ ممكن تروح تقول للناس في نادي الزمالك".

وكشفت العديد من التقارير الصحفية توقيع أحمد سيد زيزو، مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الأن.