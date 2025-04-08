"وسام أبو علي أساسيًا".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

القاهرة ـ مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الهلال السوداني.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - يحيي عطية الله- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ـ وسام أبو علي ـ أشرف بن شرقي

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على نظيره الهلال بهدف نظيف سجله لاعبه محمد هاني.

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