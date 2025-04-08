هل يكسر الأهلي عقدته أمام الهلال السوداني خارج الأرض؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي يستضيفها الهلال في ملعب شيخا ولد بيديا الموريتاني إذ يشارك الفريق السوداني بالدوري هناك سبب الوضع في بلاده.

الأهلي كان قد فاز في دور الذهاب بهدف نظيف على فريق الهلال سجله محمد هاني لذا ينتظر أي نتيجة إيجابية في مباراة الإياب لخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي.

ويواجه الأهلي عقدة أمام الهلال بالمباريات التي يخوضها خارج القاهرة إذ لم يستطع تحقيق الفوز في أي واحدة منهن وجميعهن كانتا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

هذا يأتي في الوقت الذي يسيطر به الأهلي على الأفضلية في تاريخ مواجهاته أمام الهلال إذ سبق والتقيا 13 مرة من قبل فاز الأهلي بست مباريات منهم فيما فاز الهلال بثلاث مباريات بينما سيطر التعادل بأربع مباريات.

والتقى الأهلي نظيره الهلال السوداني خارج مصر بـ 6 مباريات خسر باثنتين منهن وتعادل في 4 مباريات ولكن لم يحقق الفوز في أي مباراة لتظل عقدة أمام لاعبيه.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي تأهل كمتصدر.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الهلال لدور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن مولودية الجزائر الذي حلّ وصيفًا.

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