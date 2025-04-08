هل يصبح زيزو سيد الناس في الزمالك؟

كتب- محمد خيري

لا صوت يعلو حاليا في الشارع الرياضي المصري، سوى الحديث عن مصير أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، ووجهته المقبلة.

زيزو ينتهي عقده مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، والانتقال إليه بنهاية الموسم الحالي مجانا، دون استفادة الأبيض.

الزمالك يحاول التجديد للاعب بكل الطرق، وفي المقابل، كشف النادي الأهلي المفاوضات مع الزمالك، وتم تقديم عرض مميز لوالده من أجل حسم الصفقة في النهاية.

البرامج التلفزيونية خلال الساعات الماضية، تحدثت عن تفاصيل التفاوض مع اللاعب من جانب القطبين، وحظوظه في البقاء داخل الزمالك أو الانتقال للقلعة الحمراء.

الإعلامي عمرو أديب وجه رسالة لأحمد سيد زيزو من أجل التجديد لنادي الزمالك قائلا: "زيزو لو راح الأهلي هيبقى واحد من الناس اللي في الفريق، لكنه لو جدد للزمالك هيبقى سيد الناس".

عرض الزمالك لتجديد عقد زيزو

وفي المقابل، قدم نادي الزمالك عرضا هو الأكبر في تاريخ اللاعبين المصريين على حد وصف مسئولي الزمالك، من أجل تجديد عقد اللاعب.

الزمالك سوف يعقد جلسة مع زيزو في حضور والده، من أجل حسم الأمور بشكل رسمي، وتحديد مصيره، سواء بالاستمرار رفقة نادي الزمالك، أو الرحيل وعدم تجديد عقده.