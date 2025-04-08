كتب - يوسف محمد:

يترقب محبي وعشاق كرة القدم العربية متابعة مباراة من العيار الثقيل غدا، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما يلاقي النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداتني غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى السزويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لمواصلة السيطرة على اللقب القاري رفقة النادي الأهلي للموسم الثالث على التوالي، حيث تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين مع المارد الأحمر.

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي

وتولى المدير الفني السويسري مهمة الإدارة الفنية للنادي الأهلي، في سبتمبر 2022 ويستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2026.

وقاد صاحب ال 64 عاما المارد الأحمر في 155 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم الفريق 107 مباراة وحضر التعادل 30 مباراة وتلقى الفريق الهزيمة تحت قيادته في 18 مباراة.

وتمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 303 هدفا تحت قيادة مارسيل كولر، فيما تلقت شباكهم 121 هدفا.

وتوج المدرب السويسري ب 11 لقب رفقة النادي الأهلي حتى الأن، بواقع 4 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصرين لقبين لكلا من الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، لقب وحيد لبطولة كأس القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ".

إحصائيات كولر مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وبالنظر إلى أرقام كولر رفقة الأهلي في دور أبطال أفريقيا، فإننا نجد أنه قاد الفريق في 37 مباراة سابقة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 24 مباراة، تعادل في 9 لقاءات وتلقى الفريق الهزيمة في 4 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر 68 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر، تلقت شباكهم 18 هدفا.