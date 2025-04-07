مدرب الجيش الملكي المغربي: مباراة بيراميدز صعبة.. وأثق في تحقيق الريمونتادا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الجيش الملكي المغربي، ألكسندر سانتوس، إن مباراتهم أمام نظيره بيراميدز ستكون صعبة ولكنه يثق في تحقيق الريمونتادا.

ويستضيف فريق الجيش الملكي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدف.

وأضاف سانتوس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين:"مباراة بيراميدز هامة وصعبة خاصة وأننا عدنا من مصر بنتيجة صعبة ولكن عقليتنا تؤمن بأن كل شيء ممكن في كرة القدم، فأمامنا 90 دقيقة وأتمنى أن يظهر اللاعبون جودتهم وتركيزهم وتكون النتيجة مختلفة عن مباراة الذهاب".

وأردف مدرب الفريق المغربي:"هناك 21 لاعبًا بصفوفنا متاحون للمشاركة ولكن لا نفوز فقط بالتشكيل فالبدلاء يمكنهم المساعدة وفنيًا قمنا بعمل كبير خلال الأسبوع الماضي وجميع اللاعبين بإمكانهم مساعدتنا على تحقيق الريمونتادا".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بقوله"لدينا الثقة، أشعر بأن اللاعبين يعرفون صعوبة تحقيق هذه الريمونتادا، لكن أعرف الإمكانيات الكبيرة لكل لاعب وللمجموعة وتركيزنا ليس على الخصم، الخصم درسناه من قبل، الآن هدفنا هو التركيز على إمكانياتنا والقيام بالأشياء التي نريدها بشكل جيد، القيام بالضغط والحفاظ على تركيزنا".

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