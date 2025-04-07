ناشئو أنجولا يكتسحون أفريقيا الوسطى بسداسية.. ويواجهون مصر في الملحق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب أنجولا بسداسية مقابل هدف على نظيره أفريقيا الوسطى خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً.

وسجل أهداف منتخب أنجولا بالمباراة دينزل مورايس (هاتريك) بالدقائق 26 و63 و69 بجانب هدفين سجلهما جايرو انطونيو في الدقيقتين 64 و90 بينما سجل ديلفيم بيتويلا هدفاً في الدقيقة 13.

وعلى الجانب الآخر سجل انان جيفرسون هدف أفريقيا الوسطى الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد منتخب أنجولا إلى النقطة 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته، فيما تذيل منتخب إفريقيا الوسطي الترتيب بدون نقاط.

وبذلك سيلتقي منتخب أنجولا نظيره المصري يوم السبت المقبل في الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 عامًا.

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