مصدر بالأهلي لمصراوي: طالبنا الوزارة بمناقشة قانون الرياضة.. والوزير تجاهل

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر بالنادي الأهلي، إنهم طلبوا من الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة إتاحة الفرصة خلال الفترة الحالية للتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لعرض مناقشة بمشاركة فاعلة تتعلق بمستقبل الرياضة المصرية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن النادي يسعى لدعم حوار مجتمعي ورياضي يعرض وجهة نظر الأندية بشأن بعض اللوائح والبنود التي قد تضر بمستقبل الرياضة المصرية حال تفعيل قانون الرياضة دون المناقشة والتشاور مع جهات كثيرة فاعلة في الإدارة الرياضية بمصر .

وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي الأهلي قد طلبوا من وزارة الرياضة أيضًا دعوة الأندية الشعبية والجماهيرية والاستماع لأطراف مهمة في المنظومة الرياضية وخلق حوار مجتمعي يتعلق بقانون الرياضة الذي سيُساهم في رسم مسيرة محفوفة بالمخاطر على هذه الأندية الشعبية والجماهيرية حال تفعليه دون الإنصات إلى أصوات الأندية وأرائها في التوقيت الحالي.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"يعيش مسؤولو الأهلي في دهشة كبيرة بسبب حالة من التجاهل التام التي رد بها مسؤولو الوزارة والوزير نفسه بشأن طلب الأهلي مناقشة القانون وبنوده في حوار مجتمعي مع الأندية الشعبية والجماهيرية".

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