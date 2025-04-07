سيراميكا كليوباترا يتحدث لمصراوي عن مستقبل القندوسي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لفريق سيراميكا كليوباترا، عن مستقبل اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، المحترف ضمن صفوف الفريق.

وكانت الفترة الماضية، قد ترددت أنباء قوية عن وصول عروض أوروبية ومحلية للاعب، وذلك للرحيل في الميركاتو الصيفي القادم.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال المدير الرياضي لفريق سيراميكا:"هناك عروض بالفعل ولكن لم يتم حسم مستقبله".

وواصل:" في نهاية الموسم سيتم عقد جلسة مع المدرب علي ماهر المدير الفني للفريق وسيتم تحديد موقفه ومناقشة العروض المقدمة للاعب".

جدير بالذكر أن القندوسي كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل ان يخرج معارا لفريق سيراميكا ثم انتقل للفريق بصفة نهائية.

ولعب قندوسي مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين في إجمالي 1613 دقيقة.