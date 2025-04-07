محمد الشناوي: لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا في الذهاب.. والهلال يضم عناصر مميزة

كتب - يوسف محمد:

أكد حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، على صعوبة مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، المقرر إقامتها غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف أن مباراة الهلال السوداني ستكون صعبة، لكننا حضرنا بشكل جيد للمباراة، بهدف تحقيق الفوز والصعود إلى الدور المقبل من البطولة".

وأضاف: "الهلال فريق مميز ويضم عناصر جيدة، وظهر بشكل جيد خلال منافسات دور المجموعات بالبطولة، ولكن لاعبي الأهلي لديهم الخبرات الكافية، التي تمكنهم من التعامل مع مثل هذه المباريات".

وتابع: "استحوذنا على مجريات اللقاء بشكل كبير في مباراة الذهاب، أتيحت لنا العديد من الفرص ولكننا لم ننجح في استغلالها وسجلنا هدف واحد فقط".

واختتم الشناوي تصريحاته: "سبق لي اللعب على هذا الملعب منذ فترة قليلة، رفقة عدد من لاعبي الأهلي أثناء مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الموريتاني، ومن ثم اعتدنا على مثل هذه الأجواء".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الهلال السوداني يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي انتهت لصالح المارد الأحمر، بنتيجة هدف دون مقابل.

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