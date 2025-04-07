مارسيل كولر: جاهزون لجميع التحديات ضد الهلال.. وهكذا سنتعامل مع أرضية الملعب

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة ضد الهلال السوداني غدا الثلاثاء في اياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بالقاهرة، قد انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف نظيف، ويبحث كولر عن الحفاظ على النتيجة الإيجابية للعبور إلي نصف النهائي.



وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين قبل المباراة: "الطقس في موريتانيا أفضل من القاهرة، ولن يؤثر علينا في مباراة الغد ضد الهلال السوداني".

وأوضح كولر: "خبرات لاعبي الأهلي ستكون حاسمة في التعامل مع أرضية الملعب المصنوعة من النجيل الصناعي، لقد لعبنا على أرضيات صناعية في النسخة الماضية من دوري الأبطال ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذا النوع من الأرضيات".

وأكد كولر: "أرضية الملعب لن تكون عاملًا مؤثرًا على الفريق، لأن اللاعبين لديهم القدرة على التكيف مع أي نوع من الأرضيات".

وأختتم المدرب السويسري تصريحاته: "الفريق جاهز لجميع التحديات، والخبرات السابقة للاعبين ستساعد الأهلي في تقديم أداء متميز أمام الهلال".