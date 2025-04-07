"شطب 8 أفراد".. قرارات انضباطية من اتحاد الكرة بعد الاعتداء على حكم

كتب- محمد خيري:

اطّلع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على تقرير لجنة مسابقات القسم الثالث عن مباراة فريقي مركز شباب كفر بولين ونادي بدر التي أقيمت السبت الماضي الموافق 5 أبريل التي قام فيها عدد من اللاعبين والجهاز الفني لمركز شباب كفر بولين باقتحام الملعب والاعتداء على حكم المباراة.

وفي ضوء ما تقدمت به لجنة المسابقات اعتمد مجلس الإدارة القرارات التالية :

-شطب كل من: عبد القوي صبحي مدير الجهاز وحمدي صلاح المدير الإداري ومحمود خليل اخصائي الفريق ومحمد سمير صبحي إداري الفريق ومنعهم من ممارسة أي نشاط في مجال كرة القدم.

-شطب اللاعبين: "أحمد طارق وفتحي عبد المقصود وفتحي عمارة وفرض غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه على كل واحد منهم.

-توقيع غرامة مالية على مركز شباب كفر بولين مقدارها ٥٠ ألف جنيه لاقتحام الجماهير أرض الملعب

-نقل مباريات مركز شباب كفر بولين خارج محافظة البحيرة حتى نهاية الموسم

-عدم السماح لمركز شباب كفر بولين بقيد لاعبيه في أي مسابقات على مستوى الفروع والاتحاد إلا بعد سداد الغرامات المقررة