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اتحاد الكرة يعلن مواعيد باب القيد للموسم الكروي الجديد 25/2026

04:47 م الإثنين 07 أبريل 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد فترات القيد للموسم الكروي المقبل 2025-2026، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم الجاري وقرب الميركاتو الصيفي.

وفي بيان رسمي نشره موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف مواعيد القيد للموسم الجديد والتي تتضمن فترتين رئيسيتين، هما:

1. الفترة الأولى: تبدأ في 2 يونيو 2025 وتنتهي في 7 أغسطس 2025.

القائمة الأولى: ستكون خلال الفترة من 2 يونيو إلى 20 يونيو 2025.

قوائم الإضافة أو القائمة النهائية: سيتم إغلاقها في منتصف ليل 7 أغسطس 2025.


2. فترة الانتقالات الشتوية: تبدأ في 1 يناير 2026 وتنتهي في 12 فبراير 2026.

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الاتحاد المصري لكرة القدم الميركاتو الصيفي
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