"لابد من تجميده".. نجم الزمالك السابق يؤكد توقيع زيزو للأهلي

كتب- محمد خيري:

قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي.

أضاف القباني خلال حواره لبرنامج ستاد المحور: "زيزو وقع للنادي الأهلي، وعقده 40 مليون جنيه من النادي و30 من شركة الكرة و30 من محبين وسيارتين".

وأكمل: "الاتفاق السعودي طلب ضم زيزو مؤخرا ب100 مليون جنيه واللاعب تحفظ على العرض".

وأوضح: "إحنا هنا مش في أوروبا وما ينفعش الأهلي يعلن عن ضم زيزو، رغم انتهاء عقد اللاعب نهاية الموسم الحالي، وأنا مع تجميد اللاعب حال توقيعه للأهلي".

جدير بالذكر، أن زيزو عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وشهدت الساعات الماضية، أنباء قوية من مصادر داخل النادي الأهلي، على توقيع زيزو للأحمر، وفي انتظار نهاية الموسم من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.