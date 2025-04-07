بعد الشكوى للكاف.. بيراميدز يغادر إلى مكناس لمواجهة الجيش الملكي

كتب- محمد خيري:

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، مدينة الرباط العاصمة المغربية، في طريقها إلى مدينة مكناس استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وغادرت البعثة مقر إقامتها بالرباط التي حلت بها لمدة يومين، في رحلة مدتها ساعتين بالحافلة حتى الوصول إلى مكناس، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة مساء على الملعب الشرفي، ويسبقه المؤتمر الصحفي بحضور الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني والمغربي وليد الكرتي لاعب الوسط.

كانت إدارة بعثة نادي بيراميدز أعلنت التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.