كتب - يوسف محمد:

اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك على الانتهاء، بعد اتخاذ اللاعب قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، بعد رحلة استمرت قرابة الـ 22 عاما في الملاعب.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قائد نادي الزمالك ينوي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وقام بإبلاغ هذا القرار إلى مجلس إدارة الفارس الأبيض.

وظهر شيكابالا للمرة الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مباراة دور ال 16 ببطولة كأس مصر عام 2003 أمام فريق غزل المحلة، حينما كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط، لتبدأ رحلة أحد أساطير القلعة البيضاء.

أرقام شيكابالا مع نادي الزمالك؟

ومنذ عام 2003 حتى الأن، شارك صاحب الـ 36 عاما في 393 مباراة بمختلف البطولات رفقة الفارس الأبيض، تمكن خلالهم من المساهمة في 158 هدفان بواقع تسجيل 70 هدف وتقديم 88 تمريرة حاسمة.

وتوج الأباتشي كما يلقبه جمهور الزمالك ب 14 لقبا رفقة الفارس الأبيض، حيث توج بلقب كأس مصر في 5 مناسبات، 4 ألقاب لبطولة الدوري المصري، ثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأفريقي ولقب وحيد لكلا من السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح شيكابالا في الحصول على لقب هداف الدوري المصري موسم 2010-2011، برصيد 13 هدفا.

ماذا قدم شيكابالا خارج القعلة البيضاء؟

وخاض محمود شيكابالا العديد من التجارب الاحترافية خارج مصر، في باوك اليوناني، الرائد السعودي، الوصل الإماراتي، سبورتنج لشبونة البرتغالي وأبويل نيقوسا القبرصي.

ورفقة فريق باوك اليوناني شارك الأباتشي، في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، فيما شارك اللاعب في 24 مباراة مع الرائد السعودي ساهم خلالهم في 15 هدفا، بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر اكتفى صاحب الـ39 عاما، بالمشاركة في 13 مباراة فقط مع الوصل الإماراتي، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم، وفي 11 مباراة خاضهم اللاعب مع فريق أبويل نيقوسا القبرصي، ساهم في هدفين فقط بواقع تسجيل هدف وصناعة آخر.

ولم تكن رحلة شيكابالا في البرتغالي أفضل حالا من التجربة في قبرص، حيث لم يظهر اللاعب رفقة الفريق الأول لسبورتنج لشبونة سوى في مباراة واحدة فقط.

كما خاض نجم نادي الزمالك، تجربة آخرى في الدوري المصري رفقة النادي الإسماعيلي، الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة في أغسطس 2015 لمدة ستة أشهر، خلال تلك الفترة شارك في ه مباريات ساهم خلالهم في 6 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

شيكابالا مع منتخب مصر

وعلى الصعيد الدولي مثل شيكابالا المنتخب الوطني في 32 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين فقط.

وتمكن محمود عبد الرازق شيكابالا، من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2010 رفقة الفراعنة.

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