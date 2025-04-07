"880 ألف يورو".. الزمالك يتحرك للمحكمة الفيدرالية ضد شكوى باتشيكو

كتب- محمد خيري:

تقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي للمحكمة الفيدرالية يطلب خلاله الحصول على حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النادي على الحكم الصادر في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك.

تأتي هذه الخطوة بناء على الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لغلق ملف هذه القضية .

وكانت المحكمة الفيدرالية رفضت الاستئناف المقدم من نادي الزمالك بخصوص الحكم الصادر لصالح البرتغالي جايمي باتشيكو بالحصول على مبلغ 880 ألف يورو بعد فسخ التعاقد معه.

وكان جيمي باتشيكو تولى تدريب نادي الزمالك في ولايتين سابقتين، فضلا عن توليه تدريب بيراميدز أيضا، ورحل في الأخيرة مع الأبيض بسبب سوء النتائج، ولكنه لم يحصل على كامل مستحقاته، وتوجه لتقديم شكوى.