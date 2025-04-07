بيان عاجل من الأهلي بشأن قانون الرياضة الجديد

كتب - يوسف محمد:

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم، حول مشروع قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى رغبته في الاطلاع على المقترحات الخاصة بتعديل القانون.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي: "أرسل النادي خطابًا اليوم للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام".

وأضاف: "الخطاب أيضًا أشار إلى رغبة النادي في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل القانون خلال الأيام الماضية، والتأكيد على تصريحات وزارة الرياضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة بما يخدم الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية".

واختتم: "تضمن الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص دومًا على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي وبصورة تضمن اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات بشكل عام والتشريعات الرياضية بشكل خاص".

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعد إقرار تعديل على قانون الرياضة الصادر عام 2017، منها أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين