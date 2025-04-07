مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

جامبيا

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
21:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"بحضور عواد".. موعد المؤتمر الصحفي والمران المفتوح للزمالك استعدادا لـ ستيلينبوش

02:19 م الإثنين 07 أبريل 2025

جوزيه بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
يعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الثانية ظهر غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر محمد عواد حارس مرمى الفريق المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويخوض الفريق تدريبه الأساسي في الخامسة مساء الغد على ملعب النادي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي لستيف باركر المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الواحدة والنصف ظهر الغد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يخوض بطل جنوب أفريقيا تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو نادي الزمالك استاد القاهرة الدولي كأس الكونفدرالية الأفريقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

لماذا فقد الجنيه 2% من قيمته مقابل الدولار خلال يومين؟
"قرار متسرع".. دار الإفتاء ترد على دعوات الجهاد المسلح ضد إسرائيل