"لا أفكر في زيادة الأثقال".. ناصر ماهر يوجه رسالة نارية بشأن عقد مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة طلبه تعديل عقده، مع الأبيض، وفقا للمستوى الذي يقدمه مع الأبيض.

وانتقل ناصر ماهر لنادي الزمالك الموسم الماضي، قادما من نادي مودرن سبورت، بعقد مدته 4 سنوات ونصف.

وكتب ناصر ماهر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لا صحة على الإطلاق عن ما تردد خلال الساعات الماضية عن طلبي تعديل عقدي مع نادي الزمالك".

وأضاف: "من اللحظة الأولى داخل جدران القلعة البيضاء، أحترم تعاقدي وشرف لي ارتداء القميص الأبيض ومشاهدة حب الجماهير العظيمة لي منذ تواجدي بالفريق وحتى الآن".

وأختتم تصريحاته: "لا أفكر في زيادة الأثقال على نادى الزمالك وتحميله أي أمور مالية إضافية أحترم تعاقدي مع النادي ومستمر مع الفريق ولا صحة تماما لطلبي تعديل عقدي".