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أول تعليق من اللجنة الأوليمبية بشأن بند الـ8 سنوات واتفاقه مع الميثاق الأوليمبي

01:43 م الإثنين 07 أبريل 2025

اللجنة الأوليمبية المصرية

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كتب- محمد سامي:

نفى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ما تردد حول تكليف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، له أو للجنة الأوليمبية بالاستفسار من اللجنة الأوليمبية الدولية بشأن قانونية بند الـ8 سنوات في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، ومدى توافقه مع الميثاق الأوليمبي.

وأكد إدريس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، أن اللجنة الأوليمبية لم تتخذ أية خطوة في هذا الشأن، مشددًا على أن "كل ما يُثار حول هذا الموضوع لا يزال في إطار الدراسة، ولم يُطلب منَّا أي شيء رسمي بخصوصه".

وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن تعديلات قانون الرياضة لا تزال قيد الدراسة والنقاش، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور أشرف صبحي، الذي أوضح أن الأمر يخضع لتقييم شامل قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تعديلات قانون الرياضة دون الإعلان عن تفاصيل تلك التعديلات والبنود التي تشملها .

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اللجنة الأوليمبية المصرية الميثاق الأوليمبي المهندس ياسر إدريس الدكتور أشرف صبحي
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