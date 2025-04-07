"هتاخد اتنين لاعيبة من الأهلي؟".. رد ناري من أحمد شوبير على ميدو

كتب- محمد خيري:

رد الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بشأن التفاوض مع لاعبي الأهلي وضمهم للزمالك.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هرد على التصريح اللي قاله ميدو امبارح هو أشاد بزيزو وبعدها قال إحنا معانا شيكات مفتوحة لضم أي لاعب من الأهلي وأنا بقوله ماشي ضم".

وأضاف: "وبعدين ميدو قال إحنا مبنضمش غير اللي احنا محتاجينه، ماشي تمام، وبعدين قالك فيه اتنين من الأهلي كلموني عشان يلعبوا في الزمالك كل ده كويس وبعدين قال بس إحنا مش عاوزينهم،".

واختتم تصريحاته: "أنا مبقتش فاهم انت بتتكلم وبترد على نفسك؟ انت قولت الكلام وبعدين جاوبت".

وكان ميدو قال في تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية: "أقسم بالله العظيم في اثنين لعيبة في الأهلي طالبين يقعدوا معايا علشان ينتقلوا للزمالك لكن إحنا السياسة اللي ماشين بيها اننا هناخد احتياجاتنا مش إضعاف المنافس".