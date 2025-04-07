"أخطر الزمالك".. مصدر يكشف قرار مفاجئ من شيكابالا بشأن الاعتزال

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، قرار من محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، بشأن اعتزال الكرة وانتهاء مشواره الكروي.

وأوضح المصدر، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، أخطر مجلس إدارة الزمالك بانتهاء مشواره الكروي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر، أن قائد الزمالك، اكتفى بما قدمه في الملاعب خلال السنوات الماضية، وقرر أن يعتزل بنهاية الموسم الحالي داخل نادي الزمالك.

جدير بالذكر، أن شيكابالا وقع عقدا مع بداية الموسم الماضي مع النادي الأبيض لمدة موسمين، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويشارك مع الفريق الأبيض حاليا على فترات، في ظل تعرضه للإصابات المتكررة مؤخرا.

وتعد آخر مشاركات شيكابالا مع الزمالك في الموسم الحالي، كانت في مواجهة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر، وتعرض للإصابة، خلالها ويخوض فترة تأهيل في الوقت الحالي.