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بعد قرار بيسيرو.. الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية

11:11 ص الإثنين 07 أبريل 2025
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    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو مدرب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 11 صورة
    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استئناف التدريبات اليوم الاثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت بدون أهداف في المباراة التي التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر.

جدير بالذكر، أن الزمالك تعادل مع بطل جنوب أفريقيا سلبيا دون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي، ويحق له الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة للتأهل للدور نصف النهائي.

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