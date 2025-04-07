كتب - يوسف محمد:

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، التفاصيل الخاصة بتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرا إلى أن بيراميدز هو الفريق الأقرب للحصول على لقب الدوري الموسم الحالي.

وقال حازم إمام في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "حسام عبد المجيد يتبقى في عقده مع الزمالك موسمين ونصف، ونتحدث معه لتمديد عقده موسمين ونصف أخرين مع تعديل راتبه السنوي".

وأضاف: "ليس هناك أزمة في تجديد عقد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، لكنه طلب أن يتم تركه ليكون آخر لاعب يتم تجديد تعاقده مع الفريق".

وتابع: "محمد السيد ابن من أبناء نادي الزمالك، كان يرغب في قضاء فترة معايشة في فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي وهو حزين بسبب عدم اتمام هذه الخطوة، حال وصول عرض مناسب للاعب سنتركه للاحتراف".

وواصل: "زيزو هو الفريق الأفضل في الدوري خلال الموسم الحالي والأقرب للتتويج باللقب، لكنني أتمنى أن يتمكن الزمالك من حصد لقب البطولة".

واختتم إمام تصريحاته: "الزمالك يسعى لحصد أي بطولة يشارك فيها، وهو ما نطالب به البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق".

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