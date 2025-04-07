"هي الشطارة على لاعبي الزمالك بس؟".. ميدو يوجه رسالة نارية للأهلي ويهدد بالشيكات

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة قوية للنادي الأهلي، بسبب التفاوض مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض.

قال "ميدو" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عايز أقول حاجه هي الشطارة مش موجوده في الأهلي غير على لاعبى الزمالك؟".

أكمل: "أقسم بالله العظيم في اثنين لعيبة في الأهلي طالبين يقعدوا معايا علشان ينتقلوا للزمالك لكن إحنا السياسة اللي ماشين بيها اننا هناخد احتياجاتنا مش إضعاف المنافس".

أضاف: "ليه لعيبة الزمالك عند مجلس إدارة الأهلي أحسن لعيبة في العالم؟؟".

وأوضح: "عايز أقول لمجلس إدارة الأهلي احنا عندنا شيكات مفتوحة علشان نقدر نتفاوض مع أي لاعب في النادي الأهلي ولكن دي مش سياستنا أبدا".

وتابع: "عايز اقولكم أن زيزو زملكاوي وعنده رغبة في الاستمرار في القلعة البيضاء، وبأكد أن الأهلي بيحاول يضم زيزو بكل قوة وحصل قعدة مع والد زيزو علشان يقنعوه وده احنا عرفناه".

وأردف: "لما تشوف المنافس المباشر بتاعك بيحاول يمضي اللعيبة بتاعتك وتقدر تحافظ عليه ده انتصار كبير جدا".

واختتم تصريحاته: "الأهلي تواصل مع سانت إتيان الفرنسي علشان يضم محمود بنتايك وقدرنا أننا نخلصه في الاخر".