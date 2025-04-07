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قبل جدل زيزو.. أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي مباشرة

06:15 ص الإثنين 07 أبريل 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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    زيزو
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    رضا عبد العال بقميص الأهلي
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    رضا عبد العال
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    رضا عبد العال بقميص الزمالك
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    طلعت منصور لاعب نادي الزمالك أمام رضا عبد العال
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    إسماعيل يوسف في تدخل على رضا عبد العال
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    معتز إينو 1_13
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    معتز إينو
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    معتز اينو
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    معتز إينو 2
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    معتز إينو 1
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    طارق السعيد
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كتب - يوسف محمد:

تشهد الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الواسعة، تتعلق بمستقبل أحمد سيد زيزو لاعب وسط نادي الزمالك، وموقفه سواء بالاستمرار داخل القلعة البيضاء أو الرحيل عن صفوف الفريق.

وبات مستقبل زيزو مع نادي الزمالك غير واضحا، خاصة مع عدم التوصل إلى اتفاق رسمي لتجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، على الرغم من نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وسط تداول الكثير من الأخبار التي تشير إلى إمكانية انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وحال انتقل زيزو إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض والرحيل مجانا نهاية الموسم الحالي، سينضم إلى عدد من اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي بالمجان وفي صفقة انتقال حر.

رضا عبد العال

ولم تكن فترة الانتقالات الشتوية عام 1993 في السوق المصري طبيعة، والسبب هو إعلان رضا عبد العال نجم نادي الزمالك في ذلك الوقت الانتقال إلى النادي الأهلي بشكل مجاني، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق، في صفقة أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي المصري.

إسلام الشاطر

ويعد إسلام الشاطر الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، أحد أشهر اللاعبين الذين انتقلوا إلى المارد الأحمر مجانا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك، حيث انضم الشاطر إلى القلعة البيضاء في يوليو 2003 قادما من الإسماعيلي، قبل أن يخرج إعارة إلى فريق اتحاد جدة السعودي في يناير 2004 وعقب العودة من السعودية، قام الشاطر بفسخ تعاقده مع الفارس الأبيض، مستغلا بندا في العقد يتيح له هذا الأمر، لينتقل إلى الأهلي في يوليو 2004 في صفقة انتقال حر.

محمد صديق

ولم يكن الشاطر وحده الذي انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الزمالك، حيث عقب أقل من عامين من انتقال الشاطر إلى الأهلي انتقل محمد صديق، إلى الأهلي يناير من عام 2006 بعد نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض، لكنه لم يستمر طويلا في صفوف القلعة الحمراء مكتفيا بالبقاء موسم واحد داخل الفريق.

طارق السعيد

وفي صيف 2006، جاء الدور على أحد أبناء نادي الزمالك وأحد قادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ذلك الوقت للانتقال إلى النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر وهو طارق السعيد، الذي انتقل إلى القلعة الحمراء، في عام 2006 عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض.

معتز إينو

وكان صيف 2007 شاهدا على واحدة من أقوى الصفقات التي تمت، هى صفقة انتقال نجم وسط الفارس الأبيض في ذلك الوقت معتز إينو إلى النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

ونجح إينو في التتويج بلقب السوبر المصري، في أول ظهور له بقميص النادي الأهلي، بعد الفوز على النادي الإسماعيلي في المباراة النهائية في ذلك الوقت.

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