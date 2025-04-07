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"محدش له حاجة عنده".. حازم إمام يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بشأن تجديد تعاقد زيزو

01:40 ص الإثنين 07 أبريل 2025
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وجه حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض، بشأن تجديد تعاقد نجم وسط الفريق أحمد سيد زيزو خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورت": "الحديث عن تجديد زيزو مع نادي الزمالك زائد عن اللزوم، أعتقد أن لف تجديد زيزو مع نادي الزمالك سينتهي بنهاية الأسبوع الحالي، خاصة أن اللاعب انتمائه زملكاوي بشكل كبير".

وأضاف: "أعجبني تفكير زيزو حينما تحدثت معه، هو سعيد بما فعله داخل نادي الزمالك ويشعر بالسعادة وحب الناس وجماهير النادي له".

وتابع: "والد زيزو كان السبب في استمرار اللاعب والتجديد مع الزمالك في الفترات الماضية، على الرغم من امتلاكه العديد من العروض بأرقام مادية كبيرة".

واختتم حازم إمام تصريحاته: "لدي ثقة كبيرة، بأن زيزو لم يوقع لأي نادي حتى الآن ولو كان فعل ذلك لأبلغنا (محدش له حاجة عنده)، سيتم عقد جلسة مع اللاعب في الفترة المقبلة".

والجدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو ينتهي تعاقده مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي مما يعني أنه يحق التوقيع مع أي فريق في الفترة الحالية، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي في الفترة الحالية.

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