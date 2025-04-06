مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

الكاميرون

1 2
18:00

مصر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
17:30

مانشستر سيتي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 0
19:00

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الشوط الأول

08:05 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (4)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (5)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (6)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (2)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (7)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (1)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (9)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (12)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (8)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (3)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (10)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (16)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (11)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (9)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (13)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (15)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (6)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (16)
  • عرض 20 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت (14)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

خيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من مواجهة الزمالك ومودرن سبورت، المقامة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت الدقائق الأولى سيطرة متبادلة من الفريقين دون خطورة حقيقية مع انحصار اللعب في وسط الملعب.

وجاءت أبرز هجمات الشوط الأول بعدما حاول مودرن سبورت تهديد مرمى الزمالك بتسديدة قوية من أحمد خالد، ليرد بعدها الأبيض بتسديدة من محمد حمدي في الدقيقة 28.

وبدأ البرتغالي جوزيه بيسيرو المباراة بالتشكيلة الآتية

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمود بنتايج، أحمد حسام، مصطفى الزناري، وأحمد محمود.

في خط الوسط: محمود جهاد، سيف فاروق جعفر، وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

أما في الهجوم: محمد حمدي، ناصر منسي، وناصر ماهر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك ضد مودرن كأس عاصمة مصر كأس الرابطة مباراة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام الأهلي في الدوري
الخبر التالى:
بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام الأهلي في الدوري

إعلان

إعلان

* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق