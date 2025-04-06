الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الشوط الأول

كتب - نهى خورشيد:

خيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من مواجهة الزمالك ومودرن سبورت، المقامة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت الدقائق الأولى سيطرة متبادلة من الفريقين دون خطورة حقيقية مع انحصار اللعب في وسط الملعب.

وجاءت أبرز هجمات الشوط الأول بعدما حاول مودرن سبورت تهديد مرمى الزمالك بتسديدة قوية من أحمد خالد، ليرد بعدها الأبيض بتسديدة من محمد حمدي في الدقيقة 28.

وبدأ البرتغالي جوزيه بيسيرو المباراة بالتشكيلة الآتية

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمود بنتايج، أحمد حسام، مصطفى الزناري، وأحمد محمود.

في خط الوسط: محمود جهاد، سيف فاروق جعفر، وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

أما في الهجوم: محمد حمدي، ناصر منسي، وناصر ماهر.