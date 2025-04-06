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"غياب زيزو للراحة".. تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

06:10 م الأحد 06 أبريل 2025

مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (15)_14

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كتب - نهى خورشيد:

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمود بنتايج، أحمد حسام، مصطفى الزناري، وأحمد محمود.

في خط الوسط: محمود جهاد، سيف فاروق جعفر، وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

أما في الهجوم: محمد حمدي، ناصر منسي، وناصر ماهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي، جيفرسون كوستا، حسام عاشور التقي، مهاب ياسر، محمد السيد، حازم أسامة، أيمن أمير عبد العزيز، وسيدي ندياي.

ويغيب عن صفوف الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو، بعد حصوله على راحة إضافية من قبل الجهاز الفني للفريق.

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