"الخطيب ضدي".. مجدي عبدالغني يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الأهلي

كتب- محمد خيري:

تحدث مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، عن إمكانية ترشحه على مقعد الرئيس في انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "لا أُفكر حاليًا في ملف انتخابات الأهلي، وملف الترشح موضوع كبير ويطول شرحه، والكوادر جميعها خارج النادي، ولا أفكر في هذه الخطوة حاليًا".

وأضاف: "إذا قررت خوض انتخابات فستكون في اتحاد الكرة، لأني أملك خبرة في الجبلاية من 2004 وحتى 2019، وخدمنا جميع الأندية لذلك سيكون هو الملف الذي سأعود إليه".

أكمل: "لست ضد الخطيب، ولا يُمكن أن أكون ضده لأني لست في موضع سلطة، والخطيب هو من ضدي لأنه هو من في السلطة".

وأردف: "كيف يمكن أن يكون هناك إعلانا للنادي ولأساطيره ويُوضع جلبرتو ولا يأتي مجدي عبد الغني، هل يُعقل أن تتم دعوة جيلبرتو ويظهر في الإعلان ويتم تجاهلي؟".

وتساءل مجدي عبد الغني: "كيف يُمكن أن تتم دعوة بعض اللاعبين، دون دعوة الأساطير الحقيقيين للنادي مثلي ومثل ماهر همام وغيرهم، وجميعنا أساطير قبل مولد من يقودون المشهد الآن؟".

وتابع: "أتقابل مع الخطيب في المناسبات فقط، ولا توجد بيني وبينه أي اتصالات وذلك من سنين طويلة وليس الآن".

واختتم عبد الغني: "كان على الخطيب أن يجمع أبناء جيله حوله، وأخبرته بذلك في آخر مكالمة جمعتني به، وتواصلت معه مرة فرد شخص آخر على الهاتف وأخبرته أني مجدي عبد الغني، ومن وقتها لم يعد لي أو يتصل بي مرة أخرى".