مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
17:30

مانشستر سيتي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
19:00

مودرن سبورت

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

الكاميرون

0 0
18:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

عملاق فرنسي يراقبه وسجل بالأهلي".. معلومات قد لا تعرفها عن حسين نجل أحمد حسام "ميدو"

04:40 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسين أحمد حسام ميدو
  • عرض 4 صورة
    حسين أحمد حسام ميدو
  • عرض 4 صورة
    حسين أحمد حسام ميدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

خطف حسين نجل لاعب الزمالك الأسبق وعضو لجنة التخطيط الحالي أحمد حسام "ميدو" الأضواء خلال مباراة القمة أمام الأهلي بدوري الجمهورية لمواليد 2007.

حسين الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر قاد الزمالك للفوز بهدف نظيف على الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

وهو الهدف الثاني على التوالي لنجل ميدو إذ كان قد سجل في الجولة السادسة هدفًا بمرمى إنبي.

صاحب الـ 17 عامًا تدرج بصفوف قطاع الناشئين بنادي زد قبل أن ينضم لصفوف فريق مواليد 2007 بالقلعة البيضاء؛ إذ يجيد اللعب في مراكز الهجوم كذلك ولكن مركزه الأساسي الجناح الأيسر.

ويعد حسين ميدو من أصغر لاعبي الفريق إذ ولد في عام 2008 ويتواجد مع فريق 2007 بالزمالك.

ويعد أحمد حسام "ميدو" هو اللاعب الذي يراه حسين مثلاً أعلى في مصر ولكن أكثر لاعب يحبه عالميًا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إذ قال في تصريحات خاصة لمصراوي:"أحاول دائمًا التعلم منه، لأنني أحب شخصيته وعقليته وعمله الدائم على نفسه".

وفاجأ ميدو الجميع عقب مباراة الأهلي بالإشارة إلى أن العملاق الفرنسي مارسيليا كان يراقب نجله خلال الفترة الماضية قبل التقدم بعرض لضمه.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لمصراوي عقب مباراة الأهلي التي أٌقيمت مساء الجمعة الماضي:"العرض ليس له علاقة بتألق ابني أمام الأهلي وإنبي، مشيرًا إلى أنه فضل أن تكون بداية مشواره مع الكرة داخل القلعة البيضاء، ويكون احترافه من خلال النادي سواء إلى مارسيليا أو أي فريق آخر.

اقرأ أيضًا:

"صفقة مدوية ومفاجأة أخرى".. شوبير يكشف ميركاتو ناري للأهلي قبل المونديال

"ليس زيزو".. الغندور يكشف تجميد لاعب الزمالك بعد جلسته مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين ميدو ابن ميدو ميدو الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا يعنى رحيل زيزو عن الزمالك؟ (تقرير رقمي)
الخبر التالى:
ماذا يعنى رحيل زيزو عن الزمالك؟ (تقرير رقمي)

إعلان

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق