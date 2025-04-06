خطف حسين نجل لاعب الزمالك الأسبق وعضو لجنة التخطيط الحالي أحمد حسام "ميدو" الأضواء خلال مباراة القمة أمام الأهلي بدوري الجمهورية لمواليد 2007.

حسين الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر قاد الزمالك للفوز بهدف نظيف على الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

وهو الهدف الثاني على التوالي لنجل ميدو إذ كان قد سجل في الجولة السادسة هدفًا بمرمى إنبي.

صاحب الـ 17 عامًا تدرج بصفوف قطاع الناشئين بنادي زد قبل أن ينضم لصفوف فريق مواليد 2007 بالقلعة البيضاء؛ إذ يجيد اللعب في مراكز الهجوم كذلك ولكن مركزه الأساسي الجناح الأيسر.

ويعد حسين ميدو من أصغر لاعبي الفريق إذ ولد في عام 2008 ويتواجد مع فريق 2007 بالزمالك.

ويعد أحمد حسام "ميدو" هو اللاعب الذي يراه حسين مثلاً أعلى في مصر ولكن أكثر لاعب يحبه عالميًا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إذ قال في تصريحات خاصة لمصراوي:"أحاول دائمًا التعلم منه، لأنني أحب شخصيته وعقليته وعمله الدائم على نفسه".

وفاجأ ميدو الجميع عقب مباراة الأهلي بالإشارة إلى أن العملاق الفرنسي مارسيليا كان يراقب نجله خلال الفترة الماضية قبل التقدم بعرض لضمه.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لمصراوي عقب مباراة الأهلي التي أٌقيمت مساء الجمعة الماضي:"العرض ليس له علاقة بتألق ابني أمام الأهلي وإنبي، مشيرًا إلى أنه فضل أن تكون بداية مشواره مع الكرة داخل القلعة البيضاء، ويكون احترافه من خلال النادي سواء إلى مارسيليا أو أي فريق آخر.

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