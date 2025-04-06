الشيشيني: "الزمالك مش هيقفل لو رحل زيزو.. ولم يكن النجم الأوحد"

كتب- محمد خيري:

تحدث سامي الشيشيني مدير الكرة بنادي البنك الأهلي ونجم الزمالك السابق، عن مدى تأثر القلعة البيضاء حال رحيل أحمد مصطفى زيزو إلى الغريم التقليدي الأحمر.

وقال سامي الشيشيني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "الزمالك مش هيقفل ولن يقف على لاعب حال رحيل زيزو إلى الأهلي".

وأضاف سامي الشيشيني: "زيزو لم يكن النجم الأول أو الأوحد سابقًا أثناء فترة وجودنا، لكن بعد تفريغ الفريق وتصفيته صار النجم الأوحد وأصبح رحيله مشكلة".

وأكمل: "دفع راتب كبير لـ أحمد زيزو سيصنع اضطرابا، بسبب الفجوة الكبيرة في الرواتب، وجميعنا رأينا حسام عبد المجيد الذي يحصل على مليون ونصف وهو لاعب منتخب مصر".

وتابع نجم الزمالك السابق: "زيادة راتب زيزو، سيجعل هناك فجوة في الشرائح وبالتالي سيطالب الجميع بزيادة الرواتب، في حين أن الزمالك لا يوجد به أموال، ولولا تدخل ممدوح عباس لما تمكن النادي من فعل أي شيء".

وتابع: "يجب أن يراعي الزمالك أن النادي لديه لاعبين آخرين يحتاجون للتجديد، سواء في فريق الكرة أو حتى جميع الألعاب".

واختتم مدير الكرة بنادي البنك الأهلي: "الزمالك به لاعبين مميزين، ومن كان يُوافق على 10 و15 ملايين جنيه، لن يرضى بمثل هذه الأرقام، بعد حصول لاعب على 80 مليون جنيه في الموسم".