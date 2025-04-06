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زيزو يهنيء دونجا بعيد ميلاده.. والأخير يرد:"أخويا أفضل لاعب في مصر" (فيديو)

04:12 م الأحد 06 أبريل 2025
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    زيزو
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هنأ أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك زميله بالفريق نبيل عماد دونجا بعيد ميلاده الذي يوافق 6 أبريل.

ونشر زيزو مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة انستجرام، اليوم الأحد قائلاً:"كل سنة وأنت يب يادونجل"، ليرد الأخير:"أخويا أفضل لاعب في مصر".

دونجا الذي يحتل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ 29 كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.

وشارك لاعب الوسط الدولي بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 27 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

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زيزو دونجا عيد ميلاده دونجا
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