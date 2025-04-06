إعلامي يكشف بالتفاصيل: حزن زيزو من الزمالك والاقتراب من الأهلي بنسبة 70%

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر تطورات ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقفه من الاستمرار أو الرحيل إلى الأهلي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك غير محسوم حتى الآن، لكن المسألة تقف حاليًا عند الأهلي والزمالك، دون وجود أي عروض خارجية، وزيزو إما سيستمر مع ناديه الحالي الزمالك، أو سينتقل إلى النادي الأهلي".

وأضاف كريم رمزي: "هناك جلسات حدثت بين مسئول في الأهلي ووالد زيزو، وهي جلسات ومفاوضات شرعية لأن اللاعب في الفترة التي تسمح له بالتفاوض".

وتابع رمزي: "الأهلي أنهى مع والد زيزو اتفاقات نهائية وحسموا كل شيء، لكن لم يُوقع زيزو على أي عقود حتى الآن لأن الزمالك في محاولات مستميتة حتى الآن".

وأكمل كريم رمزي: "هناك اتصالات بين والد زيزو والزمالك، لكن ليست بطريقة وردية أو رومانسية، خاصة وأن هناك حالة غضب وحزن من جانب والد زيزو بسبب تصريحات مسئولي الزمالك".

وواصل رمزي: "زيزو غير سعيد في الزمالك خلال الفترات الماضية، بسبب تكوين الفريق، ودائما ما كان يسأل عن الصفقات الجديدة، وهو يعلم أنه لن يظل دائمًا من يحمل الفريق بمفرده".

وأردف كريم رمزي: "أفضل فترات توهج زيزو، حين كان وسط مجموعة مميزة من اللاعبين بالزمالك، ولذلك يُريد أن يكون وسط مجموعة لاعبين مميزين في الأهلي، لإظهار قدراته وإمكاناته".

وكشف رمزي العروض المقدمة من القطبين قائلًا: "الزمالك وضع لزيزو 65 مليون جنيه في الموسم، ووالده طلب 80 مليون جنيه، أما الأهلي فقدم 60 مليون جنيه، بواقع 25 مليون جنيه في العقد و15 مليون جنيه إعلانات بجانب 20 مليون جنيه من رجال الأعمال المحبين للأهلي".

واختتم كريم رمزي: "زيزو حاليًا أقرب للأهلي، لكن ليس معناه حسم الأمر، والزمالك لديه فرصه وحظوظه، ونسبة الأهلي 70% والزمالك 30% لكنها قد تزيد خلال الفترة المقبلة".