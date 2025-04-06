كتب ـ رمضان حسن

كشف مصدر عن تطور في ملف المبلغ المالي المستحق للأهلي لدى الخلود السعودي نظيره إعارة اللاعب المالي أليو ديانج.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن النادي السعودي قد أرسل مبلغ 130 ألف دولار كدفعة أولى من المبلغ المتبقي والمقدر بـ 400 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي الخلود كانت قد اتفقت على تسليم القيمة المالية للصفقة عبر 3 دفعات.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن هذه هي الدفعة الأولى وسيتم إرسالة الدفعة الثانية في مايو المقبل والثالثة في شهر يونيو.

وشارك ديانج بقميص نادي الخلود خلال الموسم الحالي بـ 25 مباراة سجل خلالها هدفين.

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