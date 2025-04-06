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سيدات طائرة الزمالك يكتسحن بطل بتسوانا 3\0 في بطولة أفريقيا

02:27 م الأحد 06 أبريل 2025

سيدات الزمالك يفزن على الأهلي

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كتب- محمد خيري:

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبيابكينج ستارز البتسواني بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على صالة "موشود إبيولا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 8

25 - 14

25 - 11

ويتصدر الزمالك قائمة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على فرق، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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