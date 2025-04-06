كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصلت بعثة فريق الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت إلى دولة موريتانيا بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة في الرابعة مساء الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، يعقد محاضرة فنية للاعبين في الثالثة والنصف ظهر اليوم الأحد بتوقيت موريتانيا بخصوص مباراة الهلال السوداني مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بهدف نظيف لصالح الأهلي.

وتتضمن المحاضرة شرح البرنامج التدريبي للفريق خلال اليومين المقبلين اللذين يسبقان المباراة، والتأكيد على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، والتكليفات المحددة لجميع اللاعبين وفقا لنقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس.

وعقد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في موريتانيا، اجتماعًا تنسيقيًا مع كل من محمد رمضان المدير الرياضي، ومحمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الهلال.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في دولة موريتانيا عند السابعة من مساء اليوم تحت قيادة مدربه مارسيل كولر.

ويحتاج الأهلي لتحقيق أي نتيجة إيجابية للتأهل إلى دور نصف النهائي سواء بالتعادل أو الفوز.

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