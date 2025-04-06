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"ليس زيزو".. الغندور يكشف تجميد لاعب الزمالك بعد جلسته مع الأهلي

01:54 م الأحد 06 أبريل 2025
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    محمد السيد ناشئ الزمالك
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    محمد السيد لاعب الزمالك
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    محمد السيد
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    محمد السيد
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    محمد السيد لاعب الزمالك الشاب
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    محمد السيد لاعب الزمالك
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (6)
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    محمد السيد
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    محمد السيد وأيشو وحسام عبد المجيد
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (2)
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    محمد السيد لاعب نادي الزمالك (5)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة الأهلي مع محمد السيد لاعب نادي الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن أحد المقربين لمجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع محمد السيد لاعب نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الغندور، أن النادي الأهلي حصل على موافقة من محمد السيد بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأكمل، أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة وهي ما قُبلت بالموافقة من جانب اللاعب الشاب وإدارة الكرة بالأهلي.

واختتم، أن اللاعب أكد أنه تم تجميده بسبب عدم تجديد عقده مع الزمالك وأنه كان قريب من تجديد العقد في حالة نجاحه في فترة المعايشة مع نوتنجهام فورست الإنجليزي والخروج على سبيل الإعارة إلا أنه تفاجئ من رفض الزمالك للأمر.

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