مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

مانشستر سيتي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
19:00

مودرن سبورت

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

الكاميرون

- -
18:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

ضربة قوية لفريق الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

12:53 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال ١
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الهلال (2)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الهلال (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال السوداني أرشيفية
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (24)
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (2)
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (25)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الهلال السوادني تشعل الأجواء قبل مواجهة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السوداني غياب ثنائي فريقه محمد عبدالرحمن والتونسي الطيب بن زيتون عن مباراته المقبلة أمام الأهلي.

ويستضيف فريق الهلال نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر مساء أمس السبت، إلى أن قائد الفريق محمد عبدالرحمن يعاني من إصابة على مستوى الكاحل ويحتاج إلى فترة راحة لنحو أسبوعين على أن تكون عودته للملعب بشكل تدريجي.

ونوه النادي السوداني إلى أن المحترف التونسي بصفوفهم الطيب بن زيتون الذي تعرض للإصابة أمام الأهلي يعاني على مستوى الأربطة الجانبية للركبة ويحتاج لراحة تتراوح مابين 3 إلى 4 أسابيع.

وكان فريق الهلال قد خسر في دور الذهاب بهدف نظيف على يد الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.

اقرأ أيضًا:

شوبير عن مصير زيزو مع الزمالك: "تم اتخاذ القرار"

سلوت مدرب ليفربول يكشف سبب عدم سعادة محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السوداني الهلال ضد الأهلي دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار: كسر الـ51 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق