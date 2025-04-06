ضربة قوية لفريق الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السوداني غياب ثنائي فريقه محمد عبدالرحمن والتونسي الطيب بن زيتون عن مباراته المقبلة أمام الأهلي.

ويستضيف فريق الهلال نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر مساء أمس السبت، إلى أن قائد الفريق محمد عبدالرحمن يعاني من إصابة على مستوى الكاحل ويحتاج إلى فترة راحة لنحو أسبوعين على أن تكون عودته للملعب بشكل تدريجي.

ونوه النادي السوداني إلى أن المحترف التونسي بصفوفهم الطيب بن زيتون الذي تعرض للإصابة أمام الأهلي يعاني على مستوى الأربطة الجانبية للركبة ويحتاج لراحة تتراوح مابين 3 إلى 4 أسابيع.

وكان فريق الهلال قد خسر في دور الذهاب بهدف نظيف على يد الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.

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