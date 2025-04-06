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نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير الحمراء بشأن صفقة زيزو

12:35 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 13 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وإمكانية انتقاله للقلعة الحمراء.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي نادي والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم الحالي.

وقال "ريان" خلال حواره عبر برنامج ستاد المحور: "بالطبع أرى أن موقف زيزو حتى الآن غير واضح سواء بالتجديد للأبيض أو الانتقال للأهلي".

وأضاف:" أحترم صمت زيزو في هذا الملف رغم كل ما يقال، ولكني أشعر أنه سيستمر مع الزمالك، رغم تمنيات جماهير الأهلي بالانتقال للقلعة الحمراء، وكلمة الانتماء أصبح ليس لها وجود في الكرة حاليا".

وشهدت الساعات الماضية، الكثير من الأقاويل حول مستقبل أحمد سيد زيزو، حيث دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية لضمه، خاصة وأنه يكون صفقة مجانية، مع سعي الزمالك لتجديد عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.

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