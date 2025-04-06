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"بيسيرو مضطر للرديف".. تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن سبورت

11:49 ص الأحد 06 أبريل 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، في السابعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وقرر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض، خوض المباراة بالفريق الرديف، نظرا لعدم قدرته بالمشاركة باللاعبين الأساسيين، في ظل ضغوط المباريات التي يعانوا منها حاليا.

وعاد فريق الزمالك، أول أمس الجمعة من جنوب أفريقيا، بعد رحلة شاقة استغرقت 12 ساعة، عقب مواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف تشهد مباراة اليوم عدد كبير من التغييرات، مع مشاركة اللاعبين البدلاء.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد محمود، مصطفى الزناري، أحمد حسام، محمود بنتايك.

خط الوسط: سيف فاروق جعفر، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم إيشو، محمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر، حسام أشرف.

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