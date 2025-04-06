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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

11:07 ص الأحد 06 أبريل 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-25، كأس الرابطة سابقا.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن تواجد 5 أندية بالمجموعة الأولى من المسابقة، حيث تضم كل من: الجونة، بتروجيت، الزمالك، مودرن سبورت وسموحة.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وتقام المباراة بين الزمالك ومودرن في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من مباراتين، حصدها عقب التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1، ثم خسر على يد بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل نادي مودرن سبورت المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من مواجهتين خسر الأولى أمام بتروجيت، وانتصر في الثانية على حساب سموحة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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فريق الزمالك مباراة الزمالك ومودرن سبورت بطولة كأس عاصمة مصر
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