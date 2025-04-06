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شوبير يفجر مفاجأة حول زيزو والزمالك: "تم اتخاذ القرار"

10:44 ص الأحد 06 أبريل 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو خلال مباراة مصر وسيراليون
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    زيزو من مباراة مصر وسيراليون_Easy-Resize.com
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    زيزو
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    زيزو عبر إنستجرام
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    زيزو عبر انستجرام
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    زيزو عبر انستجرام.
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كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، ووجهته المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الأبيض.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "زيزو عقده انتهى مع الزمالك ومن حق أى نادي التفاوض معه وهناك تساؤلات حول مدى الراحة التي حصل عليها حاليا في القلعة البيضاء مع التأكيد أن هناك حالة عشق بين جمهور الزمالك واللاعب".

وأضاف: "بعض ما يكتب تجاه اللاعب ووكيله الذي هو والده أثار غضبهما لأنه صادر عن محسوبين على النادي، وهناك قرار تم اتخاذه لصالح زيزو من اللاعب ووالده، وأي نادي يتمنى هذا اللاعب شديد الاحترام".

وأختتم تصريحاته: "هناك تفاصيل كثيرة لن أقولها الآن وهناك كثير من الأخطاء في التعامل معه والانتظار لن يطول حتى يتم الإعلان عن وجهة زيزو القادمة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك يحاول في الفترة الحالية، تجديد عقد اللاعب، في ظل دخول النادي الأهلي هو الآخر في مفاوضات لضمه، وسوف يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

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