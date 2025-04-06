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شوبير: حارس الأهلي كان قريبًا من الزمالك ولكن الوجهة تغيرت

10:43 ص الأحد 06 أبريل 2025

حارس الأهلي كان قريبًا من الزمالك ولكن الوجهة تغير

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كتب- محمد عبدالهادي:

قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية صباح الأحد، إن حارس مرمى الأهلي حمزة علاء بات قريبًا جدًا من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالانضمام للزمالك.


وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد:" حمزة كان بعيدًا عن التجديد حتى الأيام القليلة الماضية واقرب للرحيل، خاصة بعد تلقيع عرضا من أحد الأندية الفرنسية".


وأوضح:" مسؤولو الأهلي عقدوا جلسة مع اللاعب قبل 3 أيام وشهدت التوصل إلى اتفاق مبدئي على بنود التمديد، والعقد الجديد سيكون لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

واختتم شوبير حديثه مؤكدًا أن تأخير التفاوض مع اللاعبين مثل رامي ربيعة، محمد الشناوي، حمزة علاء، وياسر إبراهيم، أمر لا يصح، مشددًا على ضرورة البدء في التفاوض قبل انتهاء العقود بعام أو عامين، وفقًا لحاجة الفريق، لتفادي الوقوع في مشكلات مستقبلية مثلما يحدث الأن مع زيزو والزمالك.

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أحمد شوبير حمزة علاء نادي الزمالك
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