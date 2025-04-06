كيف علق نجوم الأهلي على أزمة مباراة القمة؟

كتبت-هند عواد:

رغم قرار رابطة الأندية المحترفة باعتبار الأهلي خاسرا مباراة القمة بنتيجة 3-0، دون خصم 3 نقاط من الأحمر، لا تزال أزمة لقاء القمة قائمة.

وعلق محمد بركات نجم الأهلي السابق، على أزمة القمة، وقال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "إلغاء خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، هو إقرار من رابطة الأندية، على أنها السبب الرئيسي وراء أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وأضاف: "من أبسط حقوق النادي الأهلي، هو المطالبة باستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك، ليس من الطبيعي وضع مبارة بعد خمس أيام، عقب إجراء قرعة غريبة وترفض استقدام حكام أجانب للقاء".

ويرى عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن أزمة مباراة القمة مشهد غير لطيف، ويقول: "من وجهة نظري الشخصية، مشهد أزمة مباراة القمة غير لطيف من كل الأطراف، هذه قناعاتي الشخصية، المشهد كله لا يوجد في جميع الدوريات من حولنا، والنظام في وسط فوضى والفوضى في وسط النظام، وهذا أمر أصبح معتادا في الـ7 أو 8 سنوات الماضية، أن نرى فريق في الملعب وفريق آخر غير موجود، هذا أمر غير جيد".

وأضاف: "ممكن حتى أن أتحدث عن الأهلي في هذه الواقعة، أيضا المنظومة ككل الاتحاد والرابطة والوزارة والأندية، يوجد مشكلة وحيدة اصطدام الأطراف ببعضها البعض، والموضوع أصبح متكررا، الناس بتاخد الأهلي في سكة أن الأهلي لا تطبق عليه لوائح أو نظام وهذا أمر غير معتاد، القانون "مش الساعة 2 و 10 بيقفل"، من عام 1996 نرى هذا المشهد، أنا كمشجع للنادي الأهلي احتاج أن يظهر أحد من النادي الأهلي ويوضح لي الأمر".

واختتم عبد الحفيظ: "أنا اتخصم مني 3 نقط ليه؟ مروحتش الماتش ليه؟"، الأهلي عمره ما خصم منه نقطة واحدة (غير مباراة المحلة)، لماذا تم خصم لي 3 نقاط؟ سابقة تحدث لي لأول مرة في حياتي، محتاج حد يوضح لي الأسباب، وأعترض على جملة أنني معي 44 دوري وفيها إيه لما نخسر دوري".

فيما يرى شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية يالنادي الأهلي، أن الأحمر خرج من مباراة القمة رابحا.

وقال شادي محمد، في تصريحات إذاعية: "أنهينا أزمة مباراة القمة، ولا أعلم لماذا يتم فعل ذلك مع الأهلي في هذه المرحلة، رغم أن النادي مميز ويرفع اسم مصر في المحافل، الأهلي هو الكسبان والرابح بعد أزمة مباراة القمة، ولا مشكلة أن نخسر الدوري بأكمله وليس مباراة فقط، من أجل أن نحافظ على المبادئ".

وأضاف: "الأهلي جعل الجميع يرى العين الحمراء ثم عاد للعب ولا مشكلة في ذلك، والأهلي ومجلسه يسعى خلف حقوق النادي، أتمنى أن يكون هناك انضباطا وضبطا على السوشيال ميديا وبين عناصر المنظومة، والأهم الاحترام والروح الرياضية، والبعض يحاول رضا الجمهور حتى لو على حساب الانفلات الأخلاقي، وهناك من يظن أنه فهد البطل".