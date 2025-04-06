مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

مانشستر سيتي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
19:00

مودرن سبورت

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

الكاميرون

- -
18:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

هل يعفى زيزو من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل؟

08:45 ص الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زيزو
  • عرض 6 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 6 صورة
    زيزو
  • عرض 6 صورة
    زيزو
  • عرض 6 صورة
    أحمد سيد زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يمكن أن يتم إعفاء أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في معسكر منتخب مصر المقبل، يوليو 2025.

قرار عاجل من وزير الشباب والرياضة

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إبلاغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، بضرورة إعفاء لاعبي الأهلي من المشاركة في معسكر المنتخب يونيو المقبل، بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد معسكر منتخب مصر

يخوض منتخب الأول لكرة القدم، معسكرا خلال الفترة من 2 يونيو حتى 10 من الشهر ذاته، وهذا الأمر يتعارض مع استعدادات الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي كل من، إنتر ميامي، بورتو وبالميراس.

لماذا قد يعفى زيزو من منتخب مصر؟

ينتهي عقد أحمد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أن يونيو المقبل سيشهد انتقاله زيز إلى ناد آخر.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اتفاق الأهلي لضم زيزو بعد نهاية عقدة، في صفقة انتقال حر، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال أول أسبوع في الشهر ذاته.

وفي حال إتمام صفقة انتقال زيزو إلى النادي الأهلي، سيكون من ضمن لاعبي الأهلي الذين سيتم إعفاؤهم من تدريبات المنتخب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو انتقال زيزو إلى الأهلي الأهلي الزمالك منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"مدن الصواريخ" الإيرانية: لماذا تكشف طهران الآن عن مواقع إطلاق الصواريخ السرية الموجودة تحت الأرض؟
الرحلة الأخيرة.. نهاية مأساوية لسائق "أوبر" حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)