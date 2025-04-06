هل يعفى زيزو من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل؟

كتبت-هند عواد:

يمكن أن يتم إعفاء أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في معسكر منتخب مصر المقبل، يوليو 2025.

قرار عاجل من وزير الشباب والرياضة

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إبلاغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، بضرورة إعفاء لاعبي الأهلي من المشاركة في معسكر المنتخب يونيو المقبل، بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد معسكر منتخب مصر

يخوض منتخب الأول لكرة القدم، معسكرا خلال الفترة من 2 يونيو حتى 10 من الشهر ذاته، وهذا الأمر يتعارض مع استعدادات الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي كل من، إنتر ميامي، بورتو وبالميراس.

لماذا قد يعفى زيزو من منتخب مصر؟

ينتهي عقد أحمد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أن يونيو المقبل سيشهد انتقاله زيز إلى ناد آخر.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اتفاق الأهلي لضم زيزو بعد نهاية عقدة، في صفقة انتقال حر، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال أول أسبوع في الشهر ذاته.

وفي حال إتمام صفقة انتقال زيزو إلى النادي الأهلي، سيكون من ضمن لاعبي الأهلي الذين سيتم إعفاؤهم من تدريبات المنتخب.