الإعلان عن حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن سبورت اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الفارس الأبيض أمام مودرن سبورت اليوم، إلى الحكم مصطفى الشهدي، يعاونه شهاب راشد مساعد أول، رجب حمد مساعد ثاني وحكم رابع عمرو عايد وعلى الفار يتواجد خالد جمال ويعاونه الحكم عمر فتحي.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الرابع بمجموعته برصيد نقطة وحيدة، فيما يحتل فريق مودرن المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويشارك الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت وسموحة".

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