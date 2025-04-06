تعليق قوي من محمد بركات على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب - يوسف محمد:

علق محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى قرار رابطة الأندية المصرية بإلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي، في نهاية الموسم الحالي.

وقال بركات في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "إلغاء خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، هو إقرار من رابطة الأندية، على أنها السبب الرئيسي وراء أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وأضاف: "من أبسط حقوق النادي الأهلي، هو المطالبة باستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك، ليس من الطبيعي وضع مبارة بعد خمس أيام، عقب إجراء قرعة غريبة وترفض استقدام حكام أجانب للقاء".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قررت اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة القمة بنتيجة ثلاثة أهداف، بسبب الانسحاب أمام الزمالك ورفض لعب المباراة، بالإضافة إلى تحمل المارد الأحمر كافة التكاليف الخاصة بالمباراة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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