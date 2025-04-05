"تتويج باريس وسقوط الريال".. نتائج مباريات اليوم السبت 5 أبريل
كتب - نهى خورشيد:
اختُتمت مساء اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، منافسات عدد من المباريات في مختلف المسابقات العربية والعالمية، التي شهدت الكثير من الإثارة والندية.
وفي السطور التالية، يعرض "مصراوي" أبرز نتائج مباريات اليوم في مختلف البطولات:
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون 1-1 آرسنال.
كريستال بالاس 2-1 برايتون.
وست هام يونايتد 2-2 بورنموث.
إيبسويتش تاون 1-2 وولفرهامبتون.
أستون فيلا 2-1 نوتنجهام فورست.
نتائج مباريات الدوري الإسباني
جيرونا 0-1 ألافيس.
ريال مدريد 1-2 فالنسيا
مايوركا 1-2 سليتا فيجو.
برشلونة 1-1 ريال بيتيس.
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان 1-0 أنجيه.
بريست 2-1 موناكو.
ليون 2-1 ليل.
نتائج مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم 0-1 باير ليفركوزن.
فرايبورج 1-4 بوروسيا دورتموند.
فيردر بريمن 2-0 اينتراخت فرانكفورت.
نتائج مباريات كأس عاصمة مصر
المصري 1-1 سيراميكا كليوباترا.
زد 1-2 البنك الأهلي.
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
بارما 2-2 إنتر ميلان.
ميلان 2-2 فيورنتينا.
نتائج مباريات دوري روشن السعودي
القادسية 1-1 الاتفاق .
الرياض 0-0 ضمك.
أهلى جدة 2-2 اتحاد جدة.
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