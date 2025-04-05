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"تتويج باريس وسقوط الريال".. نتائج مباريات اليوم السبت 5 أبريل

11:52 م السبت 05 أبريل 2025

ريال مدريد ضد فالنسيا (1)

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كتب - نهى خورشيد:

اختُتمت مساء اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، منافسات عدد من المباريات في مختلف المسابقات العربية والعالمية، التي شهدت الكثير من الإثارة والندية.

وفي السطور التالية، يعرض "مصراوي" أبرز نتائج مباريات اليوم في مختلف البطولات:

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون 1-1 آرسنال.

كريستال بالاس 2-1 برايتون.

وست هام يونايتد 2-2 بورنموث.

إيبسويتش تاون 1-2 وولفرهامبتون.

أستون فيلا 2-1 نوتنجهام فورست.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

جيرونا 0-1 ألافيس.

ريال مدريد 1-2 فالنسيا

مايوركا 1-2 سليتا فيجو.

برشلونة 1-1 ريال بيتيس.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 1-0 أنجيه.

بريست 2-1 موناكو.

ليون 2-1 ليل.

نتائج مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم 0-1 باير ليفركوزن.

فرايبورج 1-4 بوروسيا دورتموند.

فيردر بريمن 2-0 اينتراخت فرانكفورت.

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

المصري 1-1 سيراميكا كليوباترا.

زد 1-2 البنك الأهلي.

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

بارما 2-2 إنتر ميلان.

ميلان 2-2 فيورنتينا.

نتائج مباريات دوري روشن السعودي

القادسية 1-1 الاتفاق .

الرياض 0-0 ضمك.

أهلى جدة 2-2 اتحاد جدة.

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